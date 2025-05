JOKIĆ ZABLISTAO, ALI UZALUD! Denver pao posle neviđene drame, Tanderi na korak od plasmana u finale Zapada! (VIDEO)

Košarkaši Denvera Nagetsa nalaze se pred eliminacijom, pošto su u petoj utakmici polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige poraženi od Oklahome rezultatom 112:105.

Tanderi sada vode sa 3:2 u seriji i nedostaje im jedan trijumf da obezbede mesto u velikom finalu.

Ni čudesna partija Nikole Jokića nije bila dovoljna da Nagetsi ostvare trijumf u "Pejkom centru". Blistao je srpski as na terenu, ubacio 44 poena, uz 15 skokova i pet asistencija - ali uzalud. Proveo je 43 minuta na parketu, pogodio 17 od 25 šuteva (5/7 za tri poena, 5/5 slobodna bacanja), ali ponovo nije imao adekvatnu podršku, posebno u poslednjoj deonici. Pored Jokića, dvocifren učinak imao je Džamal Marej, koji je meč završio sa 28 poena i Eron Gordon koji je dodao 13 poena.

Na drugoj stranik, najefikasniji je bio Šej Gildžus-Aleksander sa 31 poenom, a dvocirfen učinak imalo je još pet igrača. Vilijams je ubacio 18 poena, Hartenštajn 15, Holmgren 14, Aleks Karuzo 13, a junak iz senke Dort meč je završio sa 12 poena.

Denver je propustio veliku priliku da dođe do brejka i prilike da pred svojim navijačima overi mesto u finalu. Vodili su veći deo meča, igrali sjajno, kontrolisali dešavanja na terenu sve do sredine poslednje deonice, kada je domaćin na krilima Lungesa Dorta uspeo da napravi veliki preokret i stigne do važnog trijumfa. Dao je Nikola sve od sebe, dominirao je, pravio čuda i u završnici meča, ali uzalud - njegovi saigrači su zakazali kada je bilo najvažnije. Promašio je Denver previše otovrenih šuteva u finišu, a Oklahoma je znala da iskoristi taj poklon.

Naredni meč igra se u Koloradu u noći između četvrtka i petka od 01.00 po našem vremenu.

Sjajno su Tanderi otvorili ovaj meč. Ponovo su čvrstom odbranom pravili ozbiljne probleme Nagetsima. Kažnjavali su promašaje Denvera i već posle četiri minuta igre stigli do dvocifrene prednosti (12:2), pa je trener Dejvid Adelman bio prinuđen da zatraži tajm-aut.

Odmah nakon tajm-auta usledilo je buđenje gostiju, kao da je drugi tim izašao na teren. Na krilima Nikole Jokića napravili su seriju 16:2 i ekspresno stigli do preokreta, ali Oklahoma je imala odgovor. Uspeli su Tanderi da prekinu žestok nalet gostiju i u finišu deonice gledali smo ravnopravnu borbu na terenu. Igralo se koš za koš i posle prvog kvartala rezultat je bio 27:28 u korist Nagetsa.

Ostavio je Adelman sjajnog Jokića na klupi na startu druge deonice, ali to se ovaj put nije odmah odrazilo na rezultat. Nagetsi su bolje otvorili drugi period igre, poveli sa +6 (31:35), međutim, Tanderi nakon lošijeg starta deonice prave mini-seriju, prilaze na poen zaostatka, pa Adelman vraća svog najboljeg igrača u igru.

Ponovo je Jokići pokrenuo svoj tim. Nakon njegovog ulaska Nagetsi prave seriju i prvi put na meču dolaze do dvocifrene prednosti 43:53.

Delovalo je da je Denver potpuno preuzeo kontrolu utakmice, ali Tanderi su ponovo uspeli da se vrate i smanje zaostatak u finišu prvog poluvremena, pa gosti na odmor odlaze sa minimalnom prednošću 54:56.

Nikola Jokić bio je sjajan u prvom poluvremenu. Ubacio je 19 poena (6/10 za dva, 2/3 za tri, 1/1 slobodna bacanja), uz devet skokova i tri asistencije.

Pratili su ga Marej sa 11 i Gordon sa 10 poena.

Na drugoj strani Džejlen Vilijams i Šej Gildžus-Aleksander imali su po 11 postignutih poena.

Sjajno je igrao Denver u trećoj deonici. Jokić je nastavio da cepa mrežicu domaćina, prikljčio se i Marej i Denver je sredinom trećeg kvartala stigao do najveće prednosti na meču +12 (80:68), pa je trener Tandera bio prinuđen da zatraži tajm-aut.

Pokušavali su Tanderi da uhvate priključak u nastavku, ali Denver je uspešno odbijao njihove nalete. Pred poslednjih 12 minuta na semaforu je bilo 86:78 u korist ekipe iz Kolorada.

Dobio je Denver treću četvrtinu rezultatom 30:24, a blistali su Jokić i Marej. Nikola je ubacio 12 poena u trećem periodu igre, a sjajni Kanađanin 13.

Dobro su Nagetsi ušli i u poslednju deonicu, delovalo je da imaju apsolutnu kontrolu nad ovom utakmicom i da će rutinski odraditi posao, a onda je usledio šok. Čovek koji je uglavnom zadužen za defanzivne zadatke, Lunges Dort, potpuno neočekivano postao je junak Tandera. Ubacio je dve vezane trojke, vratio svoj tim u meč i izazvao delirijum u dvorani 90:92. U tim momentima bilo je jasno da nas očekuje još jedna dramatična završnica.

Nažalost, i ova drama pripala je Tanderima. Zakazali su Jokićevi saigrači u samoj završnici, Denver je promašio veliki broj otvorenih šuteva i Tanderi su znali to da kazne. Napravili su serju, stigli do preokreta i pobede na kraju.

Autor: A.A.