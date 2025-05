Jokić ušao u istoriju NBA lige, iako je Denver izgubio od Oklahome

Denver Nagetsi su poraženi u petoj utakmici polufinalne serije Zapadne konferencije, pa Oklahoma sada vodi sa 3:2 i ima priliku da na gostovanju u Koloradu završi seriju i eliminiše šampiona lige iz 2023. godine!

Iako su Nagetsi doživeli bolan poraz, Nikola Jokić je odigrao još jednu nestvarnu utakmicu. Srpski centar je dao sve od sebe da odvede svoj tim do pobede – meč je završio sa čak 44 poena, 15 skokova, pet asistencija i dve ukradene lopte, uz sjajan šut iz igre (15/25) i impresivnih 5/7 za tri poena.

Ono što ovu partiju čini još većom jeste činjenica da je Jokić ušao u istoriju NBA plej-ofa! Postao je tek drugi igrač ikada koji je na jednoj utakmici plej-ofa upisao 40+ poena, 15+ skokova, 5+ asistencija i 5+ pogođenih trojki. Jedini pre njega kome je to pošlo za rukom bio je njegov sadašnji saigrač – Rasel Vestbruk, još dok je nosio dres Oklahome.

