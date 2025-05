DA LI JE MOGUĆE DA JE OVO REKAO? Amerikanac sramno napao Jokića posle poraza od Oklahome

Ovo je potpuno neverovatno...

Nikola Jokić nije mogao sam. Srpski košarkaš je ubacio 44 poena, uz 15 skokova, ali su njegovi Denver Nagetsi poraženi od Oklahome i sada su na korak od eliminacije.

Jokić je odigrao vanserijsku utakmicu, ali nije imao adekvatnu podršku saigrača i sada je njegov tim u velikom problemu.

Nekadašnji NBA košarkaš Kendrik Perkins je jedva dočekao da oplete po srpskom asu. Sjajni centar u prethodnim mečevima protiv Tandera nije bio na najvišem nivou, a mnogi smatraju da je razlog tome umor, što je zamsetalo Perkinsu.

Bron gets tired at 40 years old and people question his greatness… but Jokic gets tired and its he needs more help. We gotta stop moving goal post.