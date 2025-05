Čović: Nijedne kvalifikacije nisu lake, veliki je uspeh proći na SP

Interesantna grupa. Mislim da je ovo jedna od najjačih grupa i realno je da iz te grupe dalje idu Srbija, Turska i Bosna i Hercegovina, ali ono što je još interesantnije jeste grupa D sa kojom ukrštamo u drugoj fazi, a za očekivati da će to biti Litvanci, Italijani i Britanci, rekao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Nebojša Čović posle žreba kvalifikacija za SP u Kataru 2027. godine.

"Videćemo kalendare i kakva je raspoloživost u smislu igračkog kompletiranja reprezentacije, imajući u vidu da li će se nešto dogoditi na relaciji FIBA i Evrolige. Nijedne kvalifikacije nisu lake i moram da napomenem da je veliki uspeh proći kvalifikacije i kvalifikovati se. To što mi mislimo da je Srbija jaka i da uvek mora da prolazi, to je lepo, ali za to mora da stoji organizacija i veliki rad, velika motivacija i velika mobilizacija", istakao je Čović za sajt KSS.