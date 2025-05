Pešić: Rano je za prognoze, ali biće to zabavne kvalifikacije

Dobili smo dosta jake protivnike. Ne gledamo samo prvu kvalifikacionu grupu, već gledamo i sa kim ukrštamo, a ukrštamo se sa Litvanijom, Italijom i verovatno Velikom Britanijom. Iz naše grupe su favoriti Bosna i Hercegovina, Turska i mi, rekao je selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić posle žreba kvalifikacija za SP u Kataru 2027. godine.

"Onda se formira nova grupa od šest timova i tri tima idu dalje, tako da će to biti dosta zabavno jer su to sve jake ekipe i Turska, i Italija, i Bosna i Hercegovina, a pogotovo Litvanija. Dobili smo grupu koja je puna favorita i biće to isto kao u prethodnim kvalifikacijama za Manilu", istakao je Pešić za sajt KSS.

U kojim će sastavima ekipe igrati, u kojem ćemo sastavu mi igrati, to je sve neizvesno s obzirom na to da FIBA i Evroliga još nisu pronašle način da usaglase kalendare, naglasio je selektor Srbije.

"Biće i dalje teško u novembarskom i februarskom prozoru. Za favorite uvek je mnogo važno sa čim raspolažu jer najbolji igrači ne mogu da igraju. Za ove koji se bore da postanu favoriti, oni nemaju igrače koji igraju u NBA i Evroligi, tako da su oni timski jaki što se videlo u prethodnim kvalifikacijama kada smo se mi kvalifikovali za Manilu. Vrlo često sam to ponavljao kako je naš najveći uspeh bio što smo se uopšte kvalifikovali 2023, onda su se neki smejali na to, ali to nije uopšte smešno nego ozbiljno. Još je rano praviti prognoze, ali je očigledno da smo dobili dosta jake protivnike", poručio je Pešić.