Ana Ivanović: 'Bila je to teška odluka' Srpska teniserka priznala i otvorila dušu: Osetila sam da je vreme za novo poglavlje u životu

Anu Ivanović prethodnih nedelja prate priče o razvodu i pomirenju sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom.

Svakodnevno nemački mediji iznesu neku novu tezu o odnosu dvoje slavnih sportista.

Istovremeno, Ana je veoma aktivna na društvenim mrežama. Gotovo svakodnevno se na njenom zvaničnom profilu pojavi nova objava, kao što je druženje sa Rodžerom Federerom u Parizu.

I dok ceo svet čeka definitivnu potvrdu da li su Ana i Bastijan i dalje u skladnom braku ili on ide ka brodolomu, Ana je otvorila dušu.

U prvoj epizodi serijala "Put do broja jedan", Ana je gledaoce povela van terena, tamo gde neispričane priče oblikuju svaki naš korak.

“To je definitivno bila jedna teška odluka, ali ja sam osetila da je vreme za novo poglavlje u životu", rekla je Ana, a potom nastavila:

"U mom okruženju, ljudi se generalno plaše promena jer im je lakše kada je nešto već poznato. Mi nismo ista osoba kao što smo bili juče. Sutradan opet postajemo neko novi. Ali na kraju dana, čvrsto verujem da popularnost dolazi i prolazi, ali to kakva ste vi osoba ostaje zauvek sa vama. Svako od nas ima svoj poziv, ali ako pogledate duboko sebe, možete ga videti i osetiti. Mnogo ljudi ne prati taj poziv. Tenis me naučio disciplini, istrajnosti... Naučio me da pratim svoje snove."

U nastavku je Ana Ivanović poručila:

"Ljudi uvek vide samo ono što je na površini, ali ispod te površine se dešava mnogo toga o čemu nismo ni svesni. Ili ljude zapravo to ni ne zanima. Ja smatram da nas to može osnažiti toliko da kad shvatite da ste vi oni koji kontrolišete svoj život, iako nekad ne izgleda tako. Ali zaista, vaša najveća snaga je ona koju već nosite u sebi."

Autor: Dalibor Stankov