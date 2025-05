Sinu Filipu su pucali na stan! Nebojša Čović o paklu koji je preživeo sa porodicom

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović govorio je o vremenu kada je njegov sin Filip igrao u Crvenoj zvezdi dok je on bio prvi čovek kluba.

Nebojša Čović je otkrio koliko je to bio težak period za Filipa i za njega kao oca i naveo kroz kakve probleme su kao porodica prošli dok je njegov sin igrao u Crvenoj zvezdi.

- U jednom periodu je čak bila ugrožena i njegova bezbednost i bezbednost sada njegove porodice time što su mu obijali stan dva puta, što su mu pucali u stan. Naša policija ni do dana današnjeg nije to otkrila. Nisam ja ljut. A pravo da vam kažem nisam ni zabrinut, pošto bar je meni jasno o čemu se radi. Znam da je Filip tumačen od naših prijatelja kao najbolji čovek i to mi je jako drago. Kada vam to neprijatelji priznaju, znači da ste dobro vaspitali svoje dete, iako ste bili i visoki funkcioner i tako dalje. Tako da bar nam to priznaju, a drugo, svesni su oni koliko smo mi sposobni, a koliko su oni nesposobni - rekao je Čović za "Sportal" i nastavio:

- Jer Filip je stvarno dobar plejmejker, bez obzira što je Čović. I Filip je stvarno šampion i košarkaški, a i ljudski šampion. Malo koji čovek i malo koje dete bi izdržalo sve ono što je on izdržao. Na pravdi Boga.

Čović je istakao i na koji način je Filip završio karijeru u Crvenoj zvezdi.

- Krenuli su raznorazni, pod znacima navoda, Zvezdini portali, koji jesu možda bili pod imenima Zvezdinih ljudi, ali su oni bili plaćeni da gade, pljuju, da dolaze u hali i skandiraju. Tu je i onaj idiot koji je došao sa detetom i okačio transparent "Tata, kupi mi klub". Da razjasnimo, Zvezda nije moj privatni klub, niti je bila niti će ikada biti. To je prelilo čašu. Probao je da odigra nekoliko utakmica, ali to nije išlo. On je na nervnoj, psihološkoj bazi pre početka utakmice morao da ode u toalet, u poluvremenu da ode da povraća. To malo ljudi zna i ne razmišljaju o tome. Čak ni oni koji imaju svoju decu. Zašto kažem "idiot". Pa zato što je došao sa detetom od 12 godina... Tada je rekao da ne postoji cena po kojoj bi u takvim okolnostima igrao za Crvenu zvezdu.

Autor: Dalibor Stankov