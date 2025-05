'GOTOVO JE - NOVAK JE MOJ TRENER!' Medvedev bacio 'buvu', Zverev potvrdio i ostavio svet u neverici: Potpisali smo!

Da li će najbolji teniser u istoriji po završetku karijere uploviti u trenerske vode?

Proslavljeni nemački teniser Aleksandar Zverev nada se da će mu Novak Đoković biti trener.

Nedavno je Danil Medvedev izjavio kako je čuo da će najbolji teniser u istoriji Novak Đoković trenirati Aleksandra Zvereva kada završi svoju profesionalnu igračku karijeru.

Njegova izjava privukla je ogromnu pažnju teniske javnosti, pa su novinari na Mastersu u Rimu pitali tenisere i teniserke koga bi želeli da vide na mestu trenera.

Djokovic might be on the hunt for a new coach. What he might not know is that most of his colleagues are on the hunt for HIM 👀#IBI25 pic.twitter.com/3Pb3RaEHlz