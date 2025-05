Vraća se Nik Kirjos!

Australijski teniser Nik Kirjos zaigraće na Rolan Garosu posle osam godina, ali samo u dublu.

Kirjos se vraća nakon dužeg perioda i operacije zgloba i kolena, a na turniru u Parizu će igrati zajedno sa Džordanom Tomsonom.

Tomson, koji je 11. na svetu u dublu, ove godine menja partnere nakon što je njegov stalni saigrač Maks Persel dobio 18-mesečnu suspenziju zbog dopinga.

He is BACK at Roland Garros 🙌



🚨After an 8 year absence, Nick Kyrgios is set to make his return to the French Open❗️ pic.twitter.com/fr5daAeLOJ