JOKIĆ DOBIJA ELITNOG SAIGRAČA?! Jednog od najboljih košarkaša na svetu ozbiljno povezuju sa prelaskom u Denver!

Da li je vreme da Nikola Jokić dobije podršku u vidu jednog od najboljih košarkaša na svetu?

Denver se suočava sa eliminacijom iz plej-ofa NBA lige, pošto trenutno gubi u seriji protiv Oklahome rezultatom 3:2.

Rani oproštaj već u polufinalu Zapadne konferencije teško da bi zadovoljio očekivanja uprave, stručnog štaba i, naravno, vernih navijača.

Činjenica da tim predvodi Nikola Jokić, trostruki MVP i jedan od najkompletnijih igrača današnjice, znači da su očekivanja usmerena ka samom vrhu, odnosno borbi za šampionski prsten.

Jokićeva podrška ispod nivoa

Iako Jokić nastavlja da igra na MVP nivou, uz određene probleme, jasno je da nema dovoljnu pomoć od ostatka tima. Najviše kritika ide na račun Majkla Portera Juniora, Džamala Mareja i Rasela Vestbruka, koji nisu ni blizu forme iz šampionske sezone 2023. godine.

Zbog toga se sve više govori o potencijalnim promenama u sastavu, a jedna od najupečatljivijih ideja dolazi od poznatog NBA analitičara Evana Siderija.

Kevin Durent u Denveru?!

One team who should seriously consider making a push for a Kevin Durant trade this summer is the Nuggets.



It’s on full display in the playoffs Denver needs another consistent alpha scorer to take some burden off Nikola Jokic.



A Jokic/Durant pairing would be lethal offensively. pic.twitter.com/iXM0DMOyg5