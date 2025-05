Orlovi u pakleno teškoj grupi: Poznati rivali Srbije na Evropskom prvenstvu

Rukometna reprezentacija Srbije obezbedila je plasman na Evropsko prvenstvo u Skandinaviji, a sada je saznala i imena protivnika u grupi. Na kontinentalnom šampionatu koji je na programu sledeće godine igraće u grupi A sa Nemačkom, Austrijom i Španijom. Grad u kojem će naši "orlovi" igrato je Herning.

Prvenstvo je na programu od 15. januara do 1. februara sledeće godine, a u narednu fazu će proći po dve najbolje reprezentacije koje će dalje da prenose osvojene bodove. Zatim će se formirati dve polufinalne grupe sa po šest selekcija, a u polufinale će po dve najbolje reprezentacije iz obe grupe.

Titulu prvaka Evrope braniće Francuska.

Igraće se u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, tačnije u sledećim gradovima, Herningu, Malmeu. Kristianštadu i Oslu.

Ovo je i sastav svih grupa.

Grupa A: Srbija, Nemačka, Španija i Austrija

Grupa B: Danska, Portugal, Severna Makedonija i Rumunija

Grupa C: Francuska, Norveška, Češka i Ukrajina

