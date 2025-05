ŠTA SE OVO DOGODILO U RIMU Poniženje kakvo tenis ne pamti, navijači u neverici zbog Sinera

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u polufinale mastersa u Rimu.

Siner je u četvrtfinalu ponizio Kaspera Ruda - 6:0, 6:1, posle tek nešto više od jednog sata igre.

Dugo nije viđena ovakva dominacija u četvrtfinalu jednog masters turnira, a prvi reket sveta je potvrdio da se nalazi u neverovatnoj formi uprkos tromesečnoj suspenziji koja mu je nedavno istekla.

Siner je u prvom setu sedmom reketu planete prepustio svega sedam poena.

Tennis cannot be played much better.



