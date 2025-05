KOLIKO LJUBAVI I EMOCIJA U NEKOLIKO SEKUNDI! Očeva najveća ljubav - Ognjena dotrčala do Nikole Jokića, a onda je usledio dug zagrljaj

Dugi zagrljaj i poljupci ovekovečeni su snimcima koji postaju viralni



Ne prođe dugo, a da ćerka Ognjena ne ukrade šou tati Nikoli Jokiću.

Naslednica najboljeg košarkaša planete pobrinula se za svojih "pet minuta" i uoči šeste utakmice polufinala Zapada protiv Oklahome.

Dotrčala je Ognjena do Nikole u trenutku kada se zagrevao, a onda je usledila veoma emotivna scena koja pokazuje svu ljubav između oca i ćerke.



Dugi zagrljaj i poljupci ovekovečeni su snimcima koji postaju viralni na društvenim mrežama.

This means everything to me!

Nikola Jokić with his daughter as they get ready to come out for game 6 🥹💕👑 pic.twitter.com/upbQOcSfOE