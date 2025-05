BRUKA U NAJGOREM TENISKOM MEČU U ISTORIJI: Amerikanka uradila nešto nezapamćeno (VIDEO)

Ne samo da su odigrale najgori meč u istoriji tenisa, već je u duelu između Koko Gof i Ćinven Dženg pored 156 neiznuđenih grešaka viđena i jedna nesvakidašnja situacija.

Amerikanka je porazila Kineskinju sa 2-1 (7:6, 4:6, 7:6) i zakazala finale u subotu protiv Italijanke Jasmin Paolini, a osim užanse predstave obe teniserke, mesta je bilo i za smeh i potez kakav nikada niste videli verovatno do sada.

Naime, početkom drugog seta Dženg je otišla do klupe kako bi zamenila reket, što je izgleda promaklo Gof, koja je bila previše fokusirana na svoj posao!

Ona je u tom trenutku odservirala poprilično dobro i verovatno bi upisalas as, ali je Kineskinja dobila dozvolu sudije da zameni rekvizit i nije bila na terenu.

Coco Gauff hits a serve but doesn’t realize Qinwen Zheng wasn’t at the baseline 😂😂😂



