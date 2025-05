'NE VOLIM DA PRIČAM SA LJUDIMA KOJI NE RAZUMEJU KOŠARKU' Panter konačno progovorio o promašaju protiv Monaka!

Panter za španski "Sport" govorio o poslednjem šutu u odlučujućoj utakmici četvrtfinala Evrolige protiv Monaka.

Još uvek Katalonci nisu preboleli bolnu eliminaciju u plej-ofu Evrolige.

Posle 0:2 u seriji protiv Monaka stigli su do izjednačenja, a onda su u majstorici posle dramatične završnice poraženi rezulatom 85:84.

Imali su Katalonci napad za pobedu, dovoljno vremena, ali Kevin Panter je sve "uprskao".

Kod rezultata 85:84 za Monako, tim iz Kneževine imao je napad, ali je Jorgos Papajanis promašio zicer iz izgledne prilike. Na semaforu je ostalo dovoljno vremena za poslednji napad Barselone, nešto više od sedam sekundi.

Loptu je uzeo Kevin Panter i krenuo lagano ka košu Monaka. Vili Ernangomez istrčao je sjajnu kontru bio je sam, rukama tražio loptu, ali Amerikanac se trudio da ga ne vidi... Odlučio je Panter da sam rešava utakmicu i to nelogičnim potezom, šutom za trojku, preko 220 centimetara visokog Grka Papajanisa. I naravno, promašio je. Jedva da je lopta stigla do obruča.

KEVIN PUNTER WITH THE CLUTCH THREE FOR THE FINAL FOUR... 🔥 pic.twitter.com/jyXclvAq2Q — Euroleague Centel (@EuroleagueCT) 06. мај 2025.



Ljudi i dalje ne veruju šta je uradio bivši kapiten Partizana.

Zanimljivo, Amerikanac i dalje ne misli da je trebalo uposliti potpuno otvorenog Vilija Ernangomeza.

"Vidim da mnogi ljudi pričaju o tome. Ne bih preterano ulazio u detalje jer ne volim da pričam s ljudima koji ne razumeju košarku", počeo je Panter.

"Gledao sam tu akciju nekoliko puta. Gledao sam i analizirao sve. Možda sam mogao da dodam do Hernangomeza, mnogi to govore. Ali biti tamo u tom trenutku… sve je drugačije. Nije to isto kad gledaš preko TV-a. Papagiannis je bio ispred mene, još jedan odbrambeni igrač je bio blizu. Pomislio sam 'Da li da idem na taj pas? Šta ako je izgubim?' Bio je daleko od mene. Morate da razumete gde smo bili i on i ja", pravda se Amerikanac.

Ističe da je sam sebi najveći kritičar.

"Kao sportista mogu da prihvatim kritike. Bio sam u sličnim situacijama i ranije i pronalazio sam prave solucije. Najvažnije je to što sam ja sebi najžešći kritičar".

Autor: D.B.