Alkaraz veruje u Đokovića: Ako to bude uspeo, uveren sam da može...

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u finale Matersa u Rimu, gde će se za trofej boriti sa Italijanom Janikom Sinerom.



Nakon plasmana u finale, Alkaraz je pričao o Novaku Đokoviću, kog vidi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

- Verujem da je fizički u dobroj formi, sve će zavisiti od njega. Ja sam prilično siguran da je njegov cilj da igra na još jednim Olimpijskim igrama i verujem da to i može. On dobro čuva svoje telo, kako bi ostao 100 odsto spreman. Ako to bude uspeo, uveren sam da može da postigne. Bio bih veoma srećan da ga gledam kako još godina igra na Turu, da delimo dobre momente, da delimo velike turnire. Bio bih srećan ako se to desi - rekao je Alkaras.

Naravno, pričao je Španac i o finalu Rima koje ga očekuje.

- Bio bi to veoma težak izazov. Dobro igra, gledao sam njegove partije. Već je na visokom nivou. Svaki puta kada igramo, uvek je velika bitka. Sada će izazov biti još veći jer je finale, a on igra kod kuće. Ima ogromnu podršku sa tribina. Ceo svet je video koliko je dobro igrao protiv Kaspera Ruda - dodao je Španac.

Finale između Sinera i Alkaraza igra se u nedelju od 17 časova.

