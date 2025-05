Bivši NBA šampion brutalno prozivao Jokića pred 7. meč, onda se pojavio snimak na kom ga MVP vrti sa 20 godina

Nikola Jokić igra sezonu iz snova sa Denverom, ali ni to, izgleda, nije dovoljno da dobije tretman koji zaslužuje NBA MVP.

Srpski superstar je i dalje u trci za četvrti MVP trofej, a zajedno sa Šejom Gildžes-Aleksanderom važi za glavnog favorita za ovu prestižnu nagradu, a i pored toga, dobija kritike i "peckanja". Jedno od njih dolazi od strane nekadašnjeg NBA šampiona Kendrika Perkinsa.

Naime, dok se dvojica superstara bore u drugoj rundi plej-ofa — Nagetsi i Oklahoma Siti Tander igraju sedmu utakmicu u nedelju — navijači nestrpljivo čekaju proglašenje MVP-ja NBA lige.

Kendrick Perkins on defending Jokic



"Jokic wouldn't have wanted this smoke." pic.twitter.com/pTSU3orXME — n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic) 16. мај 2025.

Bivši košarkaš Tandera i NBA šampion Kendrik Perkins iskoristio je poluvreme šeste utakmice serije Niksi–Seltiksi da izjavi nešto što je brzo postalo predmet podsmeha.

- Jokić ne bi želeo da se nosi sa mnom. Kobi [Brajant] je rekao da sam ja bio najbolji defanzivac na "postu" u ligi - rekao je Perkins.



Perkins je godinama unazad poznat po tome što koristi svaku situaciju da proziva Jokića. To je uradio i kada su Nagetsi bili šampioni. Ipak, kada je reč o poslednjoj izjavi, vrlo brzo su se pojavili video simci sa početka Jokićeve karijere kada je igrao upravo protiv Perkinsa.

A, kako se proveo legendarni košarkaš protiv Srbina, pogledajte i sami:

Rookie Jokic, in his 25th game, coming off the bench, vs year 13 Perkins. https://t.co/ZdcvDwHDGz pic.twitter.com/3Pe7QQZIgB — Jokicism 🃏 (@jokicgoatic15) 17. мај 2025.

18 year old Jokic moving perks fat ass and ripping the rebound down over his head pic.twitter.com/0m04j8Uj8P — n i k o l a e s t h e t i c (@nikolaesthetic) 17. мај 2025.

Autor: D.B.