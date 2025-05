'NE ZNAM KO JE TAJ DEBELI I RUŽNI KLINAC, ALI...' Nepoznata anegdota o Jokiću: Video je Srbina, pa rekao nešto što će se pamtiti ZAUVEK!

Majk Miler pred kamerama je otkrio nešto što do sada nismo znali, a tiče se početka NBA karijere Nikole Jokića

Nikola Jokić i Denver Nagetsi u nedelju od 21.30 igraju odlučujući meč polufinalne serije Zapadne konferencije NBA lige protiv Oklahome u gostima.

Uoči ovog duela Jokić je ponovo dospeo u centar pažnje američke i svetske javnosti, a zanimljivu anegdotu sa početka NBA karijere srpskog asa podelio je njegov nekadašnji saigrač Majk Miler.

On je gostovao u jednom podkastu i otkrio je kako je odmah primetio kako će Jokić postati jedan od najboljih na planeti.

- Potpisao sam ugovor u Denveru. Stigao sam u trening kamp dva dana kasnije na trening jer sam imao otkupnu klauzulu od Portlanda. Trening se završava polako, a momci iz uprave dolaze i pitaju: Pa šta misliš o ovom timu? Ja kažem: Ne znam ko je taj debeli ružni klinac, ali on je vaš najbolji igrač - istakao je Miler, pa dodao:

Mike Millers first time seeing Jokic is so good @PardonMyTake pic.twitter.com/qebNhFZn8I