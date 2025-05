ALKARAZ BLISTA OD SREĆE POSLE TITULE U RIMU: Finale se ne igra, finale se osvajaja

Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je titulu na mastersu u Rimu pobedom nad Janikom Sinerom rezultatom 2:0 u setovima (7:6, 6:1).

Karlitos je prvi put podigao trofej u prestonici Italije, a ceo svet je gledao duel njega i Sinera koji je nastupao prvi put posle suspenzije.

- Srećan sam zbog osvojenog prvog trofeja u Rimu i nadam se da neće biti poslednji. Srećan sam što vidim Janika na ovom nivou jer je tri meseca bio suspendovan i odmah je došao do finala Mastersa i za mene je to ludilo. Imao je sjajnu nedelju i srećan sam što ga vidim da igra na ovom nivou i ponosan sam na sebe zbog ovakve pobede. Pristupio sam meču maksimalno ozbiljno, mentalno i taktički, odlično sam se nosio od prvog do poslednjeg poena. Nije bilo oscilacija, imao sam određeni nivo tokom čitavog meča - rekao je Alkaraz.

Sledi Rolan Garos, a Španac je pun samopouzdanja.

- Sve oči su uprte u Rolan Garos i Pariz. Mislim da mi je ova pobeda protiv Janika i osvajanje Rima mnogo značila i imam mnogo samopouzdanja pred Grend slem. Finale se ne igra, finale se dobija. Veoma sam srećan, uživaću u ovome sa svojom porodicom i prijateljima. Opustiću se, pa se fokusirati na Rolan Garos - zaključio je Alkaraz.

Autor: Marija Radić