NOVINARI PITALI NIKOLU JOKIĆA DA LI ĆE IGRATI ZA SRBIJU NA EVROBASKETU, USLEDIO ZANIMLJIV ODGOVOR: Moram to da odlučim, biće puno piva narednih dana!

Nikola Jokić posle debakla od Oklahome u sedmom meču polufinalne serije Zapadne konferencije govorio o reprezentaciji Srbije.

NBA sezona je završena za Nikolu Jokića. Njegovi Denver Nagetsi nisu uspeli da izbore plasman u finale Zapadne konferencije, pošto su majstorici ubedljivo poraženi od Oklahome rezultatom 125:93.

Dao je Nikola sve od sebe, borio se kao lav na terenu, ali jednostavno nije mogao sam protiv sjajnih Tandera i sada ga čeka zasluženi odmor.

Niko ne voli da Nikola izgubi, ali najbolji srpski košarkaš će sada imati dovoljno vremena da se regeneriše, uživa sa porodicom i prijateljima i spreman i odmoran priključi reprezentaciji, koju krajem avgusta očekuje nastup na Evropskom prvenstvu u Letoniji.

Na konferenciji za medije posle poraza od Tandera Jokić je pričao o mogućem nastupu za Srbiju na Evrobasket.

"Mislim da su me Olimpijske igre učinile boljim igračem. Igranje za reprezentaciju, pod "drugačijim" pravilima, sa različitim igračima... to me je učinilo još boljim. Moram da odlučim da li ću igrati na Evropskom prvenstvu. Moram da odlučim to. Razgovaraću sa selektorom i nekim igračima. Videćemo. Od sada, u narednim danima će biti mnogo piva, verovatno" rekao je uz osmeh Jokić.

Autor: D.B.