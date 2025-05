KAKO SU SAIGRAČI 'PRODALI' JOKIĆA: Nestvarna statistika srpskog asa govori kakav zločin prema njemu čine njegove kolege i vlasnici Denvera

Košarkaši Denvera završili su sezonu na neslavan način. Poraz od Oklahoma Sitija 125:93 u majstorici polufinala Zapadne konferencije, značio je i oproštaj od šampionskih snova.

Ni utakmica u "Pejkom" areni nije se puno razlikovala od većine utakmica Denvera ove sezone. Jokića su tukli, udvajali, utrajali, a većina njegovih saigrača je to mirno posmatrala i otaljavala svoj posao. Za koji su plaćeni desetinama miliona dolara godišnje.

I moglo bi se reći da je takav odnos zločin prema Jokiću, ali i prema vlasnicima Denvera koji sve to plaćaju.

Ali, upravo ti vlasnici Denvera, porodica Krenke, nije našla za shodno da Jokiću dovede adekvatna pojačanja. Jer, ovi sadašnji saigrači očigledno ne mogu da budu na nivou za borbu za prsten. Majk Porter Junior, Rasel Vestbruk, Džamal Marej, Pejton Votson, Džulijan Strater... prosto su "prodali" Jokića. Čast retkim izuzecima poput Arona Gordona, koji je i "sa jednom nogom" pokušao da da maksimum. Tu negde je i Kristijan Braun.

I kada je Jokić izašao na samo 90 sekundi da se odmori u sedmoj utakmici protiv Oklahoma Sitija, desio se nezamisliv pad Denvera - serija 13:0 kojom je domaćin okrenuo utakmicu.

Nikola Jokic this playoffs:



1st in points

1st in rebounds

1st in assists

1st in steals

1st in stocks

1st in double-doubles

1st in triple-doubles

1st in field goals



Insane run. pic.twitter.com/VHSdJ04Ave