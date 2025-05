BRUTALNO PREBIJANJE JOKIĆA! Da su izvadili nož, sudija bi se pravio da ne vidi! POGLEDAJTE I SAMI (VIDEO+FOTO)

Košarkaši Denver Nagetsa su izgubili sedmu utakmicu polufinalne serije protiv Oklahome (125:93), Nikola Jokić je odigrao maestralnu sezonu, ali su ga prebili u posledNjem meču, pa će imati o čemu da razmišlja tokom leta, pred narednu godinu.

Oklahoma je deklasirala Denver u meču odluke i igraće finale Zapada protiv Minesota Timbervulvsa, a Nikola Jokić i društvo idu na odmor.

Radio je Jokić sve u ligačkom delu sezone, a potom, i u plej-ofu, vukao je svoj tim, bio glavni na parketu, ali i na klupi, šesto je glumio trenera. MVP statistika je impresivna, ali nije imao pomoć saigrača kada je bio najvažnije. U sedmoj utakmici je igrao sam koliko je mogao, dobio batine, kao i ostatak Nagetsa, pa je sa klupe, vidno u agoniji, posmatrao totalni krah svog tima.

Nikola dobio batine

Za Denver je sve krenulo nizbrdo pred kraj druge četvrtine, tada je Oklahoma započela svoju seriju koja je dodatno pojačana dok je Nikola Jokić bio na hlađenju za ukupnih 13-0 što se završilo sa 39-20 na kraju druge deonice. Oklahoma je četvrtinu završila sa serijom od 10/11 iz igre dok je Denver za to vreme skupio svega pet poena, pa je domaćin napravi veliku prednost. Kada je Denver poveo sa 10 poena krenulo je sudijsko navlačenje. Ni igrači Denvera nisu imali snage da se izbore sa klupom OKCa. Gordon je s jednom nogom igrao bolje od Džamala i Portera zajedno, Jokić osim malog Brauna nije imao nikoga ko bi mogao da mu pomogne sa razgoropađenom Tanderima.

Do koša je Nikola morao kroz šest ruku. Cela odbrana Oklahome bila je centralizovana prema Nikoli, Aleks Karuzo da je izvadio nož, sudije bi se pravile da ne vide, pa je i to poguralo Tander. Konstantno držanje za ruke, grljenje oko struka, povlačenje za dres i udaranje, Karuzo je igrao sve vreme grčko-rimsko rvanje, sve mu se tolerisalo, pa je bilo teško gledati šta rade i on i sudije. Karuzo je napravio "brdo" faulova na Jokiću, sudije su se pravile Englezi... Ubijali su ga od batine, pa su mu za uspmenu tokom leta ostale modrice i ožiljci. Svi igrači Tandera su stalno koristili ruke, štipanje, udarce koji se ne sviraju kao faul, sudije kao da su čekale sitnicu, pa da nešto sviraju. Istina, tokom cele serije je dozvoljena gruba igra. Oklahoma se tome bez problema prilagodila, Denver nije, uz to su igrači Tandera bili odmorniji i mlađi od Nagetsa, koji je igrao sa sedam igrača, od kojih su u svakoj utakmici dva ili tri upotrebljiva. Udvajali su Jokića, terali ga od koša, nekada stavljali i trojicu čuvara na njemu. Denver na to nije imao adekvatan odgovor i usledio je krah.

Jokić je najbolji

Osim Brauna nije bilo nikoga u ekipi da odskoči. Porter je bio igrač manje za Denver, Vestbruk u nekim momentima igrač više za Oklahomu, Vatson izgubljen u prostoru i vremenu kao i Džamal Marej, Gordonu svaka čast, povređen je igrao, borio se koliko je mogao, dok je Braun, iako ima 24 igrao kao da mu je 30.

I pored svega, trenutno je Jokić je najbolji igrač NBA plej-ofa u gotovo svakoj relevantnoj kategoriji. Srbin je prvi po broju poena, skokova, asistencija, ukradenih lopti, broju dabl-dablova i tripl-dablova, kao i po ubačenim šutevima iz igre. Međutim, sam ne može, iako je prosečno beležio 27,5 poena, 12,4 skokova i 7,6 asistencija.

- Nismo pobedili, tako da očigledno ne možemo. Da smo mogli, pobedili bismo. Ne verujem u to šta bi bilo kad bi bilo. Imali smo svoje šanse, ali ih nismo iskoristili, tako da očigledno ne možemo da osvojimo prsten u ovom sastavu - jasnu poruku je Jokić poslao gazi ekipe Džošu Krenekeu. Ako hoće prsten, moraće da mu dovede pojašanja.

Autor: D.B.