NAKON ŠTO JE IZBACIO JOKIĆA I DENVER, DOBIO ŽESTOKU KAZNU: NBA liga zbog vulgarne poruke udarila po džepu junaka Oklahome

Jedan od junaka Oklahome u uzbudljivoj polufinalnoj seriji protiv Denvera, Džejlen Vilijams, kažnjen je od strane NBA lige.

Tanderi su izborili plasman u finale Zapadne konferencije, pošto su slavili u seriji protiv Denvera sa 4:3. U odlučujućem sedmom meču Oklahoma je na svom terenu deklasirala Nagetse rezultatom 125:93, a jedan od junaka trijumfa bio je Džejlen Vilijams koji je meč završio sa 24 postignuta poena.

Nakon ubedljivog trijumfa Tandera NBA liga je finansijski kaznila Vilijamsa jer je na konferenciji za medije nakon meča nosio majicu sa vulgarnim natpisom:

"J**eš umetnost, hajde da plešemo", pisalo je na majici asa OKC.

The NBA fined Jalen Williams 25K for wearing a shirt in his postgame press conference after Game 7 that said "Fuck art, let's dance" pic.twitter.com/5iHt8k5iZX