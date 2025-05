ŠOKANTNO OTKRIĆE LEGENDARNOG ŠEKA! Da li je NBA draft namešten? Pred kamerama spomenuo Dončića, njegove reči ODJEKUJU Amerikom!

U poslednje vreme kruže teorije zavere da je NBA draft 2025. godine namešten, a sada je o toj temi otvoreno pričao jedan od najboljih centara svih vremena, Šekil O'Nil.

On je u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu zaigrao sada već davne 1992. godine kada ga je Orlando izabrao kao prvog pika, tu se zadržao četiri sezone, da bi nakon toga usledio trejd u Lejkerse i dominacija sa Kobijem Brajantom.

"Svi pričaju kako je NBA draft namešten i kako eto, dolazi Kuper Fleg", počeo je O'Nil razgovor sa Ešli Nevel.

Prisetio se čuveni Šek svog drafta.

"In 1992... I meet Mr. [David] Stern... he pulled me to the side, 'You want to play where it's cold or where it's hot?' And I was like, 'hot.' And he smiled and I smiled... Orlando, Florida was No. 1."



- Shaq 😲



(via @AshleyNevel)pic.twitter.com/7c7ZbNWPWc