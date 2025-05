BOGDANOVIĆ NEMA NIKAKVU DILEMU: Kapiten Srbije jasan po pitanju šampiona Evrolige!

U nedelju će biti poznato ko je šampion Evrolige. Što se kapitena reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića tiče, za njega dileme nema.



Košarkaš Los Anđeles klipersa je na društvenoj mrežu "X" odgovorio na pitanje ko će pobede na Fajnal foru.

- Hej Bogdane, šta misliš ko će slaviti na Fajnal-foru Evrolige? - glasilo je pitanje čelnika Evrolige.

- Fenerbahče - kratko je odgovorio Bogdanović uz emotikone plavog i žutog srca.

He made history with @FBBasketbol 8 years ago today 🏆



His prediction for the 2025 #F4GLORY? @LeaderOfHorde is 🟡🔵 pic.twitter.com/oVcifAerhZ