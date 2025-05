'LEPO JE PROBITI LED NA ŠLJACI' Đoković pun utiska posle najbolje odigranog meča u 2025. godini

Srpski teniser zabeležio je četiri asa, dok Fučovič nije osvojio nijedan poen direktno iz servisa.

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Ženevi, pošto je u osmini finala pobedio 134. igrača sveta Mađara Martona Fučoviča posle dva seta, 6:2, 6:3.

"Hvala vam što ste došli da me gledate ovde u Ženevi, sjajno je iskustvo za mene. Mnogo imam radosti kada igram ovde, jer imam toliko podrške ovde. Hvala vam svima. Što se tiče meča, ovo je moja prva pobeda na šljaci ove sezone, lepo je probiti led na ovoj podlozi. Zahtevno je igrati na šljaci. Uvek bi trebalo da očekujete dva ili tri dodatna udarca, dosta pomaže kada imate dobar servis, to je danas bio moj važan udarac. To olakšava život na šljaci. Igrao sam najbolji tenis kada je to bilo najpotrenije, zadovoljan sam svojim nivoom tenisa", rekao je Đoković posle meča.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv 39. tenisera sveta Italijana Matea Arnaldija, koji je pobedio 56. igrača sveta Mađara Fabijana Marožana posle dva seta, 6:3, 7:6.

"Pripremam se kao za sve partije, sa par modifikacija. On je protivnik koji je različit u odnosu na današnjeg protivnika, izgubio sam od njega u Madridu pre mesec dana. Nadam se da će biti drugačije sutra", prokomentarisao je Đoković.

Đoković i Arnaldi su se poslednji put sastali u drugom kolu mastersa u Madridu, poslednjem turniru na kom je srpski teniser učestvovao pre ovog. Arnaldi je tad pobedio Đokovića posle dva seta i eliminisao ga u njegovom prvom meču na turniru.

