Kanadski košarkaš Šaj Gildžus-Aleksander MVP je NBA lige u sezoni 2024-2025.

Bek Oklahoma Sitija pobedio je u trci Nikolu Jokića, kome je tako izmaklo četvrto priznanje ove vrste.

Ovo je pljačka veka u sportu pošto je Jokić imao iza sebe istorijsku sezonu i tripl-dabl u proseku.



Međutim, to nije bilo dovoljno za trofej.

