SRAMOTNO OBRAZLOŽENJE: Evo zašto je opljačkan Nikola Jokić, a Šaj Gildžus Aleksander dobio MVP titulu!

Evo zašto je Nikola Jokić ostao bez zasluženog priznanja

Kanadski košarkaš Šaj Gildžus-Aleksander MVP je NBA lige u sezoni 2024-2025.

Bek Oklahoma Sitija pobedio je u trci Nikolu Jokića, kome je tako izmaklo četvrto priznanje ove vrste.

Ovo je realno pljačka veka u sportu pošto je Jokić imao iza sebe istorijsku sezonu i tripl-dabl u proseku.



Međutim, to nije bilo dovoljno za trofej

Kanađanin je u direktnom duelu bio bolji od Nikole Jokića, ali i Janisa Adetokumba.



Grk je nekako već odavno otpisan iz ove trke, pa su sve oči bile uprte u Nikolu Jokića i Šaj Gildžusa Aleksandera, koji su se borili do samog kraja. Jokić iza sebe ima istorijsku sezonu u kojoj ima tripl-dabl u proseku, dok je igrač Oklahome svoj tim doveo do prvog mesta.

Ipak, na kraju je odlučeno da nagrada ode u ruke Gildžusa Aleksandera, pa je NBA insajder Šams Čaranija otprilike otkrio i zbog čega je doneta ovakva odluka.

First MVP: Shai Gilgeous-Alexander led the No. 1-seed Thunder to a league-high 68 wins and became the second player in NBA history to average at least 30 points on 50% shooting, 5 rebounds, 5 assists, 1.5 steals and 1 block per game along with Michael Jordan (1987-88, 1990-91). https://t.co/4updI0h7xP