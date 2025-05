JOKIĆ RUŠI REKORDE I KADA GA KRADU! Srbin stao uz rame jednoj od najvećih legendi u istoriji košarke

Pet godina u samom vrhu (a, za poštene - na samom vrhu), to je rezime Jokićevog učinka.

Neće se dugo smiriti situacija zbog besramne krađe u korist Šeja Gildžijusa Aleksandera u MVP izboru...

Međutim, čak i opljačkani Nikola Jokić nastavlja da ruši rekorde. Razlog - toliko je dominantan u NBA ligi da hteli, ne hteli moraju da mu priznaju šta kaže "papir".

Jokić ima tri titule za MVP lige, dve su mu naravno besramno ukradene. Prva u korist Džoela Embida, a sada i Šeja. Pošto je u oba navrata Nikola završio na poziciji broj dva, dolazimo do podatka da je Jokić pet godina uzastopno među dva najbolja igrača u najjačoj ligi sveta.

Nikola Jokic is the first player since Larry Bird to be top two in MVP voting for five consecutive years. pic.twitter.com/J0Tr70Mm5Q