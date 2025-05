NOVAK ĐOKOVIĆ DANAS SLAVI ROĐENDAN! ATP neobičnom čestitkom ZBUNIO navijače: Ne postoji niko kao Novak, ili bi trebalo da kažemo... (FOTO)

Na današnji dan, 22. maja 1987. godine, rođen je najbolji sportista u istoriji naše zamlje, naveći teniser ikada - Novak Đoković.

Srbin će rođendan, baš kao i prošle godine, proslaviti radno na turniru u Ženevi, gde ga od 18 časova očekuje meč sa Italijanom Mateom Arnaldijem.

Čestitke stižu sa svih strana, a divnu poruku za 38. rođendan Nole je dobio i od ATP organizacije.

There’s no one like Novak! Or should we say Bert… ☺️



Happy birthday, we hope you have a wonderful day! 🥳🎂🎈 pic.twitter.com/t4riMuyWLy