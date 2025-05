Novaka skoro nismo videli ovako besnog: Slomio reket, Italijan ga gledao u neverici!

Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Matea Arnaldija u četvrtfinalu Ženeve, gde vodi sa 1:0 u setovima, ali gde stvari nisu najbolje po njega u drugom setu, gde je izgubio brejk i nakon toga je propisno ostao izrevoltiran.

Nije najbolje Srbin ušao u drugi set, jasno je bilo da ne funkcionišu stvari kao u prvom, zbog čega je i došlo do brejka.

Poslao je lopticu u aut na brejk loptu Novak Đoković, dopustio je Italijanu brejk, nakon čega je i pobesneo. Odmah je slomio svoj reket, a publika ga je izviždala na terenu u ovom gradu u Švajcarskoj.

Racket smash on his 38th birthday we are not worthy 😭❤️😭❤️😭❤️😭❤️ pic.twitter.com/IBxxkxtt1U