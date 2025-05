Isplivao spisak: Ovo su svi učesnici Evrolige naredne sezone! (FOTO)

Pojavio se spisak sa svim učesnicima Evrolige za sezonu 2025/26.

Prema informacijama koje je objavio Alesandro Mađi sa "Sportanda", elitno takmičenje će od naredne sezone brojati 20 klubova među kojima su i Partizan i Zvezda!

🚨 EUROLEAGUE 2025-2026 ROSTER

One conference, 38 games, 10 double weeks, no stop for FIBA windows

Anadolu Efes

AS Monaco

Baskonia

Crvena Zvezda

Dubai Basketball

FC Barcelona

FC Bayern Munich

Fenerbahce

Hapoel Tel Aviv

LDLC ASVEL

Maccabi Tel Aviv

Olimpia Milano

Olympiacos… https://t.co/xpYuyDhpkO