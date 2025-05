'NAJBITNIJA NAM JE PROSLAVA SA NAŠIM NAVIJAČIMA' Milojević pred finiš sezone: Dođite, momci to zaslužuju!

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da očekuje veliku podršku navijača na utakmici protiv Mladosti iz Lučana u poslednjem kolu Superlige Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 19 časova Mladost na stadionu "Rajko Mitić", a "crveno-beli" će sat vremena pre početka meča proslaviti osvajanje pete uzastopne duple krune.

- Što se tiče slavlja, ja nisam tu najprikladniji sagovornik. Nama je najbitnija proslava sa našim navijačima, očekujem veliku podršku, jer momci to apsolutno zaslužuju - rekao je Milojević, a preneo sajt kluba.

On je naveo da je Mladost ekipa koja igra dobro u kontinuitetu.

- Iskoristio bih priliku da im čestitam na izuzetnom uspehu. Oni su do pre dva kola bili u borbi za izlazak u Evropu. To je za svako poštovanje. Oni gaje određen, prepoznatljiv način igre od početka i ne odustaju od toga. Mislim da su sve utakmice do sada odigrali na vrhunskom nivou i da su pružili maskimum - izjavio je trener Crvene zvezde.

Milojević je istakao da trener Mladosti Nikola Trajković dobro vodi ekipu i dodao da će tim iz Lučana biti motivisan.

- Imaju i dobrih mladih, perspektivnih fudbalera, pogotovo u ofanzivnom delu. Videćemo u kojem sastavu ćemo mi da budemo, ali u svakom slučaju biće jedna takmičarska utakmica - poručio je Milojević.

On je rekao da je teško dati gol Mladosti i naglasio da je golman ekipe iz Lučana i nekadašnji član Crvene zvezde Saša Stamenković jedan od najboljih čuvara mreže u ligi.

- Pomenuo sam da pretnja dolazi iz njihove tranzicije, a zatim i iskustva u poslednjem i veznom redu, preko Pejovića, Tumbasevića, Udovičića, Varjačića, Cvetinovića. Ne bih želeo da zaboravim nekog igrača, tu je naravno i Andrić. Strpljivi su, organizovani i imaju prepoznatljiv stil igre. Imaju i dosta brzih igrača, kao što su Bondžulić i Ćirković, mogu da naprave velike probleme bilo kome - dodao je Milojević.

Milojević je rekao je da će ispratiti poslednje kolo Superlige Srbije.

- Radi se o interesantnom, verovatno nikad zanimljivijem prvenstvu, kako za plej-of tako i za plej-aut. Mislim da sve ekipe koje su se našle u gornjoj polovini tabele, apsolutno zaslužuju Evropu, a ja ću im svakako čestitati na uspehu. Jako je lepa stvar da ove godine uživamo u jednom veoma interesantnom prvenstvu - izjavio je Milojević.

Trener Crvene zvezde je poručio da je igračima i stručnom štabu potreban odmor posle naporne sezone.

- Razmišljam o odmoru, to je ono što nam je svima trenutno najpotrebnije. U svakom slučaju, imamo vremena da polako uđemo u ritam. Na igračima je takođe da se odmore, kao i mom stručnom štabu i meni. Sportski sektor uveliko radi na formiranju tima za sledeću sezonu - rekao je on.

Milojević je naveo da mu je drago što je Aleksandar Katai pre dva dana u finalu Kupa Srbije protiv Vojvodine postigao 10. gol iz slobodnog udarca u Zvezdinom dresu.

- Sale uvek kada je na terenu preuzima odgovornost. Nisam znao za ovaj podatak, ali on nas ne opterećuje, niti mene niti Saleta. Sve ide nekim svojim tokom, tako da videćemo, meni će biti veoma drago ako on postigne bilo kakav gol na proslavi titule. Kako će do njega stići, to nije bitno - poručio je Milojević.

Zvezda je prva na tabeli Superlige Srbije sa 97 bodova, dok je Mladost na osmoj poziciji sa 47.



Autor: Jovana Nerić