Novak sa džinovskim šampanjcem krenuo ka Stefan i Tari: Reakcija dece je hit, a evo ko se najgore proveo (VIDEO)

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković osvojio je ATP turnir u Ženevi i tako došao do jubilarne, 100. titule u svojoj karijeri.

U finalu, posle neverovatnog preokreta, Novak je savladao Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 2:1 , a posle duge i naporne borbe, usledilo je veliko slavlje, ali ne samo zbog trofeja — Novak je proslavu učinio nezaboravnom i na svoj jedinstven način.

Tokom davanja izjave za medije odmah nakon meča, Novak je iznenada dočekan zagrljajem svog sina Stefana, koji je uleteo na teren da pokaže koliko je ponosan.

Tara je sa tribina neumorno bodrila oca tokom cele utakmice, a njena podrška bila je vidljiva i glasna.

