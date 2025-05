Gudurić uz osmeh na licu: Neće pobediti taktika već veća želja

Obavili taktiči deo, ali to neće biti presudno u finalu, već željka, ko će više da želi trofej, rekao je Marko Gudurić.

Režirali su košarkaši Fenerbahčea i Monaka veliko iznenađenje u polufinalu Evrolige pošto su savladali Panatinaikos i Olimpijakos. U borbi za evropski trofej gledaćemo okršaj turskog i francuskog velikana, tim povodom je sa novinarima u Abu Dabiju razgovarao reprezentativac Srbije i uzdanica Fenera - Marko Gudurić.

- Videćemo sutra, trudimo se da se spremimo što je bolje moguće. Odradili smo trening, malo sastanak. Obavili taktiči deo, ali to neće biti presudno u finalu, već željka, ko će više da želi trofej. Baš smo taj deo odradili dobro. Imali smo samo osam ili devet izgubljenih lopti, to mi je u glavi ostalo. Videli smo kako je juče Monako izbacio Olimpaikos iz utakmice tim pritiskom po celom terenu. To će biti ključ, naše izgubljene lopte i kako ćemo da ulazimo u napade - rekao je Marko Gudurić.

Objašnjava srpski reprezentativac da je Monako protiv Olimpijakosa pokazao koliko opasan može da bude. Iako je taktička priprema obavljena, Gudurić objašnjava da će za pobedu protiv Kneževa biti potrebna veća želja.

- Gledali smo te utakmice protiv njih neke situacije i naravno sinoć protiv Olimpijakosa. Iskreno, nije toliko dug video bio jer neće to presuditi i nije lako ubaciti u glavu toliko informacija. Šaras to zna bolje od svih, da treba da bude što jednostavnije i da stavimo akcenat na najbolje njihove igrače - poručio je srpski reprezentativac, a potom dodaje.

- Nisu me iznenadili. Prošle godine smo igrali pet utakmica protiv njih. To su isti igrači, znam kako su nas čuvali, znam koliko je teško i naporno. Sada imaju i Kalatesa koji je bio kod nas prošle godine. On radi neke stvari koje se ne vidi u statistici, naravno i Tajs koji im daje dodatan kvalitet.

Smatra Gudurić da sutra individualni kvalitet neće biti ključan već da je ključ u timskoj igri.

- Najbolji primer je bio juče, potenciram tim, timska igra. Videlo se protiv Panatinakosa. Najdžel je vukao cele sezone, u nekim utakmicama i ja, ali prosto nije išlo sinoć. Zato su iskočili Boldvin, Tarik i Erik. Svako od nas želi da odigra što je bolje moguće, da povuče, što je i normalno, ali moramo i da ostanemo u sistemu tima - podvukao je Gudurić.

