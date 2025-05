POTRESNA ISPOVEST ZLATANA IBRAHIMOVIĆA: Brat mi je preminuo, majka je čistačica, a sa ocem nisam u dobrim odnosima...

Legenda švedskog i svetskog fudbala Zlatan Ibrahimović otvoreno je govorio o svom teškom detinjstvu i složenom odnosu sa ocem Šefikom.

U intervjuu za podkast "ABTalks", Ibrahimović je podelio iskrene detalje o svom odrastanju u Malmeu, kao dete izbeglica iz bivše Jugoslavije. Jedna od tema bili su njegovi roditelji Jurka Gravić i Šefik Ibrahimović.



"Porodica nam je jako pomešana. Moja majka je čistačica. Imam dve sestre s mamine strane. Sa starijom nisam u kontaktu, a bliži sam s drugom, koja je takođe starija od mene, jer imamo istog oca i majku" - počeo je Ibra svoju tešku životnu priču, pa dodao:



"Moj stariji brat preminuo je pre nekoliko godina, a imam i mlađeg brata s majčine strane. Imam dobar odnos s majkom, a malo manje dobar s ocem. No, to ne znači da je on loš. Morate da razumete Balkan, tamo je ponos velika stvar. Ko donosi hranu na sto, ko se brine o porodici"

"Otac me je stvorio, ali otišao sam na viši nivo u smislu ekonomije i ostalog. Ostvario sam više toga. Ponos je takav da on ne želi pomoć, ne treba mu ništa. No, ja mu ipak pomažem jer verujem u to", rekao je Ibrahimović.

Autor: D.B.