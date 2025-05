Rafael Nadal doveo sina da upozna Đokovića, Federera i Marija: Oduševiće vas šta je uradio (VIDEO)

Mnogo emocija viđeno je na Rolan Garosu u nedelju, gde se od navijača na Filip Šatrijeu oprostio Rafael Nadal, jedan od najvećih ikada i definitivno najveći ikada kada je u pitanju šljaka i Rolan Garos.

Rafael Nadal je osvojio čak 14 pehara na Rolan Garosu, pa je i zaslužio ovakvu ceremoniju, gde je na centralnom terenu ostavio i svoj otisak stopala, koji će tu biti za sva vremena.

Oproštaj su uveličali najveći rivali Rafe Nadala u karijeri - Novak Đoković, Rodžer Federer i Endi Mari.

Imali smo istorijsku scenu, gde se "velika četvorka" ponovo okupila na istom terenu, a od kojih je samo Novak Đoković i dalje aktivan teniser i on će već od utorka na teren Rolan Garosa.

Baby Rafa hanging out with Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray… and of course his dad.



What a moment. 🥹



