Đoković prvi put progovorio o rastanku sa Marijem, Novak otkrio zbog čega je došlo do razilaska

U utorak nas na Rolan Garosu očekuje prvi meč Novaka Đokovića, koji će na pariskoj šljaci igrati protiv Makenzija Mekdonalda iz SAD. Ipak, na konferenciji za medije novinare su zanimale i neke druge stvari vezane za njegov nastup u Francuskoj.

Tako je odmah Đoković upitan za rastanak sa Endijem Marijem, pa je prvi put progovorio o odnosu sa britanskim teniserom i razlogom zbog kojeg su se rastali nakon što su počeli saradnju na ovogodišnjem Australijan openu.

- Razlaz je bio zajednički. Razgovarali smo, bili smo na istoj strani. Nije bila inicijativa moja ili njegova, samo smo pričali i rekli da treba da stanemo ovde i to je to - rekao je Novak Đoković.

Dodao je da su se njih dvojica šalili zbog činjenice da je Đoković na prvom turniru nakon što je došlo do razilaska sa Endijem, on zapravo i osvojio turnir.

- Endi se odmah našalio o tome što sam odmah osvojio titulu bez njega. Nikada ga nisam video tako dobro obučenog. Šalili smo se na tu temu, pričali o golfu, porodici, imali smo vremena da pričamo više, sa njim i Rodžerom sam se prisetio nekih sećanja, igranja protiv Rafe u Parizu. Bilo je posebno biti u sobi sa njima duže vreme i pričati. Što se šale tiče o turniru, čestitao mi je, rekao mi je da mogu da osvajam turnire sada kada imam pravog trenera, nisam ja to shvatio kao šalu. Šalio se, ali sam više puta to rekao, ponoviću. Endi je sjajna osoba pre svega, od malih nogu smo se susretali, još od kada smo imali 12 godina. Bio je deo mog tima, dali smo šansu tom partnerstvu trenera i igrača, bila je to sjajna stvar za tenis. Nismo imali uspeh kakav smo želeli i kakav su ljudi očekivali, ali sam naučio dosta toga od njega na terenu, uživao sam u našim razgovorima.

Nastavio je da hvali Đoković svog doskorašnjeg trenera, pa je istakao da će svako ko ga angažuje u budućnosti biti zadovoljan.

- On je jedan od najbriljantnijih umova. Sa kim god bude radio u budućnosti, ako to bude hteo, taj igrač biće srećan. Ima dosta toga da podeli, sa nama nije dalo rezultat iz tog ugla i onoga što smo želeli i to je to. Lično, uživao sam u vremenu sa njim. Imamo bolju povezanost zbog toga - zaključio je Đoković.

Autor: A.A.