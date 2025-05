'JUČE SAM RAZMIŠLJAO O KRAJU' Novak šokirao rečima pred prvi meč na Rolan Garosu! Srbin otvorio dušu kao nikad dosad

Najbolji teniser ikada Novak Đoković razgovarao je danas sa novinarima u Parizu pred svoj prvi meč na Rolan Garosu.

Podsetimo, Đoković sutra otvara svoju kampanju za osvajanje rekordnog 25 Grend Slem trofeja protiv Amerikanca Mekdonalda na centralnom stadionu Filip Šatrije ne pre 16 časova.

Novak je otkrio da je juče razmišljao o penziji.

"Iskreno, razmišljao sam o svom kraju puta juče, dok smo gledali Rafu i slušali njegov govor. Posebno u tim trenucima kada smo nas trojica bili u sobi i čekali da izađemo, pričao sam sa Federerom i Marijem o njihovim oproštajima, našim rivalstvima... Naravno, deo mene je ponosan što sam i dalje tu, još se trudim, ali ja svakako jesam tužan što su oni otišli. Oni su mi bili najveća motivacija za nadmetanje toliko dugo. Da, mislim da je Rafa zaslužio to što je dobio juče baš onako kakvo je bilo. Naravno da svi mi sanjamo da nas pamte ovako i da nas slave. I ja se nadam da ću se jendog dana tako oprostiti od tenisa, ali ne razmišljam o tačnom datumu, ako me to pitate! Više generalno, kako je lep taj momenat... Bio sam emotivan kad smo slušali njegov govor, pa reakcije njegove porodice... Srceparajući trenutak, stvarno. Iako smo bili najveći rivali, taj lični dodir koji se dešava kao njemu juče na terenu prilikom govora, to mora da vas dirne. To smo mu rekli i kada smo pričali na terenu. Svaka čast Rolan Garosu na načinu na koji su to uradili za Rafu", rekao je Đoković.

Novak je u Ženevi stigao do jubilarne 100. titule.

pročitajte još Đoković prvi put progovorio o rastanku sa Marijem, Novak otkrio zbog čega je došlo do razilaska

"Razlog je veoma jednostavan, jer su mi bile potrebne pobede. Pogotovo na ovoj podlozi, barem meni, ne dolazi od početka to da igram dobro. Meni su potrebni neki mečevi pred velike turnire, naravno najviše Rolan Garos koji mi je najveći prioritet. To mi je najveći razlog zbog koje sam otišao u Ženevi, a imam tu i porodicu tako da mi je bilo i lepo van terena. I prošle godine mi je bilo lepo, javnost u Ženevi me je lepo dočekala, tako da sam ove godine mislio da je dobro iz više razloga, pa i da osvojim 100. titulu. Prihvatam sve što mi ostane da uzmem! Rud je tu dominirao poslednje tri godine, ali sada nije došao. Sreo sam ga i rekao sam mu: 'Hvala što nisi došao i dopustio mi da osvojim!'", rekao je Đoković i potom dodao:

"Mislim da lopticu sada udaram isto i kao pre tri nedelje, ali sveukupno se osećam bolje, mislim da sam u boljoj formi. Ali posle dva poraza zaredom krenete da sumnjate i ne želite da budete u tom stanju uma pred Grend slem. Drago mi je da je sve ispalo dobro po mene što se toga tiče, pa ćemo da vidimo".

Autor: A.A.