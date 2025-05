Srpski UFC borac Duško Todorović otputovao za Vegas - sledi deveti UFC meč i duel sa Amerikancem!

U noći između 31. maja i 1. juna, srpski UFC borac Duško Todorović (12-5) ulazi u svoj deveti meč pod okriljem najjače MMA organizacije na svetu. Protivnik će mu biti Amerikanac Zek Ris (8-2), opasni nokauter i bivši borac „Contender Seriesa“, poznat po agresivnom i napadačkom stilu. Meč je zakazan za UFC Fight Night u Las Vegasu, a regionalna publika moći će da prati meč u direktnom prenosu na Arena Fight kanalu.

Todorović: "Amerikanac je opasan ali više leži on meni, nego ja njemu"

„U pitanju je vrlo nezgodan borac. Ima jako dobar midl kik koji koristi prilično dobro. Generalno, mislim da je dobar borac, ne želim nikoga da potcenjujem, ali isto tako verujem da on leži više meni, nego ja njemu. Definitivno jedan respektabilan i opasan protivnik. I, kao što sam rekao, neću mu davati nikakve šanse da mu prođe nešto. Moram oprezno od starta i bez potcenjivanja“, rekao je Duško.

Problem sa vizom – bez glavnog trenera u Las Vegasu

Iako je pripreme sproveo u punom intenzitetu, Duško neće imati svog glavnog trenera u uglu tokom borbe.

„Nažalost, moj novi trener Nemanja Milošević, koji je trebao da ide sa mnom u Las Vegas, nije dobio vizu. Nije nepoznato da srpski borci i treneri, i generalno ljudi iz Srbije imaju zaista velike poteškoće kada je papirologija u pitanju. Takve stvari se dešavaju i moramo da budemo spremni na sve, ali jeste razočaravajuće kada izostane neko tako važan u borilačkom timu. Svakako, nema mesta brizi, Nemanja me je dobro spremio za ono što dolazi, iako će faliti, nema sumnje da smo zajedno uradili dobar posao.“

„Iako moj glavni trener nije tu, nisam sam – uz mene su ljudi kojima bezrezervno verujem: Marko Petković, Nikola Rupić, Miro Jurković i Dejan Jovičić. Oni će biti uz mene na putu do Apeksa, putu koji je nama već dobro poznat“, istakao je Todorović.

Povrede, novi klub i Duškova nova era

Iza Todorovića je period velikih promena, povrede oba kolena, ali i prelazak u novosadski klub "CDS - Car Dušan Silni", koji vidi kao ključnu prekretnicu.

„Kada sam donosio odluku da pređem u CDS, konsultovao sam se sa kumom, kolegom i prijateljem, Markom Petkovićem. Svi su mi preporučivali da odem tamo, a ja sam na kraju samo doneo odluku. Pomislio sam, ajde da vidim šta i kako, svakako nemam šta da izgubim. Svidelo mi se sve što sam tamo video, način na koji se vodi trening, kako se detaljno obrađuju tehnike i pozicije. To me je ubedilo da je to pravi potez, i mogu da kažem da sam jako zadovoljan.“

„Razlika u pristupu u odnosu na moj dosadašnji rad je ogroman pomak u ozbiljnosti i sistematičnosti. Svaki sparing se snima ne samo zbog objave, već da bi se analizirao, gde si pogrešio, gde si bio dobar, šta treba popraviti. Na primer, juče sparingujemo, danas gledamo greške i odmah ih ispravljamo, a sutra ponovo radimo sparing sa fokusom na te ispravke. Taj stalni proces korak po korak, donosi velike rezultate. Već u roku od tri do šest meseci vidi se ogroman napredak, ne samo kod mene, već kod svakog ko je uključen u taj proces.“

Rehabilitacija kao šansa za mentalno sazrevanje

Duško se prisetio i teških trenutaka koje je prebrodio zbog povreda, ali i na ono što je iz toga naučio.

„Dva kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, povreda od koje dosta sportista završi karijeru. Većina ide na operaciju, ali sam je izbegao zahvaljujući savetima mog tima i upornosti. Može se reći da sam se povredio u najboljem trenutku jer sam imao priliku da provedem više vremena sa porodicom. To je bila sreća u nesreći. Da, ovo doba definitivno je najzrelije u mojoj dosadašnjoj karijeri.“

Komentari o UFC šampionima, ulozi Arena Fight analitičara i „Tanderkast“ ideji

Osvrnuo se i na stanje u srednjoj kategoriji UFC-a, gde trenutno titulu drži Drikus Du Plesi, a borba sa Hamzatom Čimaevim se iščekuje.

„Du Plesi je jako čudan, neortodoksan borac. Niko ne bi rekao da može da pobedi Top 15, a on ih je sve redom rušio. Legitimni šampion. Meč sa Čimaevim bio bi brutalan, jedan je životinja u stojci, drugi fizički jak i odličan u parteru. Voleo bih to da gledam.“

Govorio je i o mogućim planovima posle karijere, uključujući pokretanje podkasta i angažman u medijima.

„Ne želim da pokrećem posao u kom neću biti maksimalno predan. Možda jednog dana, posle karijere. U klubu smo se šalili, imamo ideju za podkast koji bismo nazvali ‘Tanderkast’. Ali za sada, fokus je isključivo na treningu i borbi. U međuvremenu, jako mi prija uloga analitičara na Arena Fight kanalu. Osećam se dobro u toj ulozi, to je nešto u čemu mogu da prenesem znanje, iskustvo i pogled iznutra, ali i da nastavim da učim i razvijam se kroz tu vrstu angažmana.“



Za kraj, Duško je uputio poruku svim navijačima koji ga prate godinama unazad:

„Događaj počinje oko tri sata iza ponoći, i želim samo da se najpre svima zahvalim što su i do sada bili uz mene, ustajali u najranijim jutarnjim satima i pratili moje borbe. Nadam se da će tako biti i ovoga puta. Otvaramo UFC Fight Night od tri sata iza ponoći, na Arena Fight TV. Ja sam prvi na redu, a ova borba biće za vas.“