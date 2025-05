Partizan uništio Dubai u Areni: Crno-beli surovo demolirali Arape i zakoračili ka finalu

Strašna utakmica Partizana! Aktuelni vicešampion ABA lige demolirao je večeras u Beogradskoj areni ekipu Dubaija sa 102:72 u prvom meču polufinalne serije regionalnog takmičenja.

Partizan je bio favorit protiv tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, a tu ulogu opravdao je na surov način! Gosti iz Dubaija poveli su samo 2:0 na ovom meču, a od tada, pa do kraja, za sve se pitala samo jedna ekipa - Partizan.

Posle nekoliko konfuznih minuta na obe strane, krenula je prava raspodija crno-belih. Prvu osetniju prednost tim Željka Obradovića stekao je nakon trojki Vanje Marinkovića i Sterlinga Brauna (14:6), a Dubai se nakratko vratio preko Klemena Prepeliča i Davisa Bertansa. Ipak, videlo se da su Partizanovi igrači itekako napadački raspoloženi, pa je posle sjajne role Sterlinga Brauna tim iz Humske otišao na 28:20 na kraju prve četvrtine.

Jedini ozbiljan nalet da nešto uradi u ovom meču Dubai je imao upravo na startu druge četvrtine. Vratili su se Arapi serijom 4:0, ali onda je Nilikina sa dve trojke odveo domaće na plus 10 (34:24) i otprilike to je bilo to...

Od tada, a to je bio uvod u drugu četvrtinu, pa do kraja meča, samo jedan tim je postojao na terenu. Radili su crno-beli do odlaska na pauzu šta su hteli, a prednjačio je Braun, uz veliku pomoć pomalo zaboravljenog Dvejna Vošingtona. Na pauzi bilo je 53:33 i Dubaiju se smešila katastrofa, što se kasnije i dogodilo.

Popravio je Partizan u drugom poluvremenu i razliku, ali i šutersku formu. Sterling Braun je meč okončao sa 21 poenom, a postigao ih je do sredine treće četvrtine, pa je izašao da odmara. Priključio se Vošington do kraja meča sa 19 koševa, a sa druge strane najraspoloženiji bio je Davis Bertans sa 17. Po 12 koševa sakupili su Isak Bonga i Balša Koprivica.

Meč u četvrtoj četvrtini nije imao gotov nikakav ritam, naročito u defanizivi, a Partizan je do rekordnih +35 došao na dva minuta pre kraja...

Drugi polufinalni meč na programu je večeras od 21.00 u Podgorici, kada Budućnost dočekuje Crvenu zvezdu.

Partizan i Dubai ove sezone odigrali su dva meča, u Beogradu je slavio tim Željka Obadovića sa 82:61, dok je pre nešto više od dva meseca u Dubaiju bilo 80:71 za domaće.

