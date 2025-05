'ALI KAD SU MI DECA UŠLA NA TEREN, KAD SAM NJIH VIDEO...' Novak najiskrenije o emotivnom trenutku koji nikada neće zaboraviti

Za mnoge je način na koj je Novak Đoković “proslavio” svoju stotu titulu u Ženevi bio pomalo čudan, sveden, pa je srpske medije interesovalo da li je “to bilo to”, i da li će mu rezultat na ovogodišnjem Rolan Garosu predstavljati jedan od odlučujućih faktora za odluke u pogledu daljeg toga njegove karijere?

“Bilo je više slavlja posle svega, ali je meč protiv Hurkača bio toliko zahtevan i intenzivan da sam samo hteo da ga što pre završim i sednem na klupu. Bio sam umoran, tokom njega nervozan i zato je neka preterana reakcija posle pobede izostala. Ali kad su mi deca ušla u teren, kad sam njih video – osetio sam se potpuno drugačije i osvestio se. Kad sam video koliko su oni bili srećni – onda smo svi zajedno proslavili titulu”, kaže Novak, i nastavlja:

“Mislim da rezultat na Rolan Garosu neće predstavljati odlučujući faktor u daljem toku moje karijere. To je to, ne bih ništa tu dodao, videćemo kako će sve proći ovde. Ne znam šta mora da se desi da bih ja sada rekao - e neću više da igram posle Rolan Garosa. Igra mi se i dalje, Vimbldon i Ju Es Open sigurno želim da odigram od turnira koji slede do kraja godine. Za sve ostalo ćemo još videti kad dođe pravi čas - o tom-potom”, potvrđuje on.

