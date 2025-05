MISTERIOZNA OBJAVA KRISTIJANA RONALDA UZBURKALA FUDBALSKI SVET: Ovo poglavlje je završeno (FOTO)

Jedan od najboljih fudalera svih vremena, slavni Portugalac Kristijano Ronaldo, objavom na društvenim mrežama uzburkao je fudbalski svet.

Njegov Al Nasr doživeo je poraz u poslednjem kolu prvenstva Saudijske Arabije od Al Fateha (3:2), završio na razočaravajućem trećem mestu na tabeli i tako ostao bez plasmana u azijsku Ligu šampiona.

Nakon bolnog poraza usledila je šokantna objava Portugalca na društvenim mrežama.

"Ovo poglavlje je završeno. Priča? Još se piše. Zahvalan svima" napisao je Ronaldo na svom "X" nalogu.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3