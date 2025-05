NOVAK OTKRIO ZAŠTO NIJE IGRAO U RIMU: Đoković na konferenciji govorio o haosu na terenu i priznao šta je rekao sudiji

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa, pošto je posle tri seta pobedio Amerikanca Mekenzi Mekdonalda 6:3, 6:3, 6:3.

Pobeda koja je važnija po tome što je peta u nizu na šljaci nego po nivou prikazane igre je zadovoljila Novaka Đokovića na početku njegovog 21. nastupa na Rolan Garosu.

“Osećaj pri povratku na teren su bila super, prvi put posle olimpijade. Podsetio sam se na te uspomene, ali je početak meča bio malo izazovniji – zbog vetra, kiše. Trebalo mi je malo vremena da pronađem ritam na terenu, gde su vladali različiti uslovi nego u Ženevi. Na kraju dana, uzeti 3 seta sa po 6.3 je super – ali svakako može bolje. U svakom slučaju sam zadovoljan”, ističe Novak na početku razgovora sa medijima danas u Parizu.

Kako poredi neke od brojnih izazovnih situacija u karijeri iz kojih se vraćao na turneju – kao što je bila povreda lakta?

“Povreda lakta je bila najgora u karijeri. Bilo ih je više, ali sam igrao uz nju previše dugo. Morao sam da uradim hirurški zahvat, vratio se ali kompletno promenio kretnje na servisu, biomehaniku, modifikovao pokrete. Uvek je poseban izazov dovesti svoje samopouzdanje na prethodni nivo kada se vraćate na turneju, ali je ovde bio slučaj sa kompletnom promenom kretnji – što je veliki izazov za tenisera. Srećom, sada nemam veće povrede – već samo neke manje, na dnevnoj osnovi, ali su one lakše rešive. Što ste stariji to više poklanjate pažnju prevenciji i pripremi, jer su sada te okolonsti izazovnije nego što su bile pre. Kada ste mlađi – brže se oporavljate, i to u poznijim godinama morate da prihvatite. Adaptirate način treninga sa svojim timom, pripremate se detaljno da biste mogli da igrate na ovom nivou. U mentalnom smislu će uvek biti izazova, sumnji – ali sam ja I dalje veoma motivisan i imam ciljeve u daljem toku moje karijere I takmičenja – istoriju, rekorde, nova ostvarenja u ovom sportu To ne krijem od javnosti, osećam da me to pokreće I podstiče, to unosim u svoj svakodnevni život i na terenu – ali stvari ne bivaju lakše iz nedelje u nedelju, po njihovoj prirodi. U tom smislu je veoma važno biti okružen pravim ljudima”, ističe Novak.

Izbor da otkaže Rim i naknadno se prijavi za Ženevu i danas opravdava – onim što je postigao time.

“To je bio dobar potez u svakom smislu. Pre Ženeve sam imao sumnje u svoju igru, ali posle 4 pobede i titule se drugačije osećam – što je veoma važno pred sve izazove u Parizu”, ističe Novak.

Upitan da li – pred još jedan meč sa Muteom u drugom kolu - razume tenisere koji u mečevima protiv domaćih igrača u Parizu doživljavaju navijanje publike često kao preterano ili sa velikim manjkom poštovanja, Novak odgovara:

“Logično je očekivati da će domaća publika na svim Slemovima koje igrate navijati za svoje sunarodnike. Ovde su navijači veoma glasni, emotivniji, navijaju strasno za svoje igrače – I nekome to smeta, a svakako nije idealno igrati u tim uslovima. Ja sam puno puta igrao u neprijatnom ambijentu, imam puno iskustva u tom smislu, očekujem da će i ovog puta navijati protiv igrača koji je sa druge strane – ali ako nešto pređe liniju dobrog ukusa I umeša se u igračev “prostor” – ja umem da reagujem. Ima situacija kada “hekleri” preteraju, a to mi se dešavalo puno puta. Ponekad to ignorišem, ali se ponekad i suprotstavim – jer to je prava bitka na terenu, i ne samo protiv teniskog protivika”, dodaje on.

Početak meča je obeležila prepirka sa sudijom oko uslova u kojima će se igrati meč, ali Novak posebno ne ističe to:

“Želeo sam da znamo kada će da odluče da li će zatvoriti krov i koliko ćemo još igrati po kiši I vetru, koji su počeli da štete terenu i utiču na odskok loptice. Oni su prvo odlučili da čekaju, a kad sam pitao ko je to odlučio da će se čekati – zamolio sam supervizora da dođe na teren i sam vidi stanje u kome se nalazi. Interesovalo me je u čemu je razlika što ćemo sada igrati – a onda zatvoriti krov za 15 minuta. Rečeno nam je da se igra na svim drugim terenima, a onda sam pitao – zbog čega mi imamo krov, koji nam koristi da zaštitimo teren I obezbedimo da se meč igra u korektnim uslovima. Videli ste – igrali smo dok se krov zatvarao, i posle toga je sve bilo u redu”, napominje Novak.

