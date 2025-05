Vlahović među odabranima: Srpski fudbaler postao ambasador UNICEF-a

Dušan Vlahović postao je ambasador UNICEF-a u Srbiji i priključio se borbi za mentalno zdravlje dece i mladih.

Na događaju u Sava Centru ozvaničena je saradnja napadača Srbije i UNICEF-a, a DušanVlahović je istakao značaj razgovora o mentalnom zdravlju i podelio sopstvena iskustva.

- Mislim da je važno da mladi znaju da nisu sami, da je normalno imati teške dane i da nije sramota razgovarati o tome. Meni su kroz karijeru mnogo značili razgovori sa porodicom, trenerima i prijateljima. Ako imate nekoga kome verujete – podelite kako se osećate. To je prvi korak ka tome da se osećate bolje - rekao je Vlahović.

Vlahović je istakao da je imao teške trenutke tokom karijere i da je važno imati podršku.

- Sigurno da nije bilo lako. Ja mogu da pričam iz svog iskustva. Kao neko ko je veoma mlad, sa 14–15 godina bio medijski izložen. Mislim da u tom dobu još uvek nisi toliko ni svestan šta sve nosi to sve, ali polako, kako odrastaš, tako postaješ svesniji svega. Mislim da osobe koje ne mogu da izdrže taj pritisak, sigurno je od velikog značaja da imaju nekoga sa kim mogu da popričaju. Mislim da je to najbitnija stvar. Ja dosta stvari držim u sebi. Do jedne tačke, a onda jednostavno puknem. Onda umem i da preteram u nekim reakcijama. Jako je bitno imati osobe s kojima možeš da porazgovaraš. To nije sramota, već oblik hrabrosti i veličine čoveka - izjavio je Vlahović.

UNICEF je potvrdio da će podrška Dušana Vlahovića pomoći u širenju aktivnosti za mentalno zdravlje dece i mladih u Srbiji.

Projekat obuhvata obuke za više od 100 stručnjaka iz škola, zdravstvenih ustanova i centara za socijalni rad, kao i osnaživanje više od 5.000 mladih. Više od 300 mladih dobiće direktnu psihosocijalnu podršku.

Autor: Dalibor Stankov