Fudbaleri Čelsija su na neverovatan način slavili protiv Betisa u finalu Lige konferencija sa 4:1, i to pošto su gubili na poluvremenu sa 1:0. Plavci su uspeli da okrenu rezultat, nakon što su zaigrali znatno bolje u drugom delu, te su anulirali gol Ezalzulija pogocima Enca, Džeksona, Sanča i Kaiseda. Međutim, čovek koji je glavni arhitetka ovog uspeha je Kol "Ledeni" (Cold) Palmer.

Imala je priliku publika u Poljskoj, ali i širom sveta preko malih ekrana da gleda izuzetan meč u finalu "najslabijeg" takmičenja u Evropi. Jednostavno, pucalo je na sve strane od samog početka, ništa se nije prepuštalo slučaju i meč je bio otvoren svih 90 minuta.

Betis je bolje počeo, imao je sve u svojim rukama nakon 45 minuta, ali se ekipa iz Sevilje jednostavno nije pojavila u drugom poluvremenu. Ostali su bez prilike, a čini se kao da je povreda Ezalzulija početkom drugog dela dosta uticala na sam ishod meča.

Čelsi je to iskoristio, postigli su brza dva gola, a potom je Sančo samo sve finiširao.

Meč je počeo poprilično atraktivno, u prvih 10 minuta je viđeno tri šanse, ali i jedan gol. Prvo je Antoni šutirao glavom, a ona je odletela preko gola. To je samo bila najava svega što će se desiti. Samo minut kasnije, na drugoj strani je Kol Palmer nanizao nekoliko fudbalera Betisa.

Namestio se na levu nogu, ali je šutirao pravo u Adrijana.

Tada dolazimo i do prvog gola. Igrao se deveti minut meča, Ezalzuli je dobio sjajnu loptu od Iska, izašao je pred Jorgensena i rutinski ga je savladao.

Nastavio je Betis da preti, a onda je u samo osam minuta imao dve nove šanse. Mark Bartra je šutirao u 13. minut, ali je to odbranio Jorgensen, da bi potom u 21. minutu susreta Ezalzuli još jednom nanizao svoje čuvare, želeo je da doda, ali su se iz Čelsija isprečili i osujetili taj napad.

Ponovo je isti igrač bio glavni akter, samo u 30. minutu, kada je i Malo Gusto uspeo da spreči nešto više.

Do kraja prvog poluvremena je imao šansu i Enco Fernandes, ali je Adrijan to odbranio. Ušlo se nakon toga u drugo poluvreme, kada se povredio Ezalzuli. Igrao se 50. minut meča, on je ostao na travi, a nakon intervencije lekara je morao van terena.

Čini se kao da je to i pomalo "ubilo" ekipu Betisa, koja više nije ličila na sebe. Mirno su igrali iz Čelsija, vrebali su svoju šansu koja je došla u 65. minutu meča. Kol Palmer je primio loptu, uputio je sjajan centaršut, tamo je bio Enco Fernandes i matirao je Adrijana - 1:1.

Taj gol je samo pokrenuo ekipu Čelsija, kojoj je trebalo pet minuta za novi gol. Palmer je opet bio glavni kreativac, okrenuo je fudbalera Betisa kao da ne postoji, a onda je centrirao i tamo je pronašao Džeksona, koji je povisio na 2:1, igrao se 70. minut meča.

Mogao je Čelsi sve da reši u 78. minutu, Nejtan Džekson je dobio loptu i išao je zajedno sa saigračem ka golu, izašao je sam pred Adrijana, ali je pružio očajan for i to je uhvatio Španac.

Međutim, samo pet minuta kasnije je došao novi gol. Sančo je srećno dobio loptu, namestio se na desnu nogu i sa leve strane je pogodio gol Adrijana za 3:1.

Betis je pokušavao, ali su na kraju samo primili još jedan gol, kada je Mojzes Kaisedo raspalio po lopti sa 16 metara.

Autor: Marija Radić