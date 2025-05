NOLE, ČEKAJ, PA TO JE MOJ TELEFON! Pogledajte hit scenu sa prethodnog meča Đokovića i njegovog rivala! Srbin 'umro' od smeha (VIDEO)

Novak Đoković je protiv protivnika iz drugog kola Rolan Garosa igrao do sada dva puta.

Najbolji teniser svih vremena je Korentina Mutea pobedio u oba prethodna međusobran susreta, a na prošlom, u prvom kolu mastersa u Rimu 2024. godine, viđena je nesvakidašnja situacija.

U trenucima kada se Francuz spremao za servis zazvonio je telefon, nakon čega je usledila simpatična scena.

Mute je i pored zvuka želeo da servira, ali je sudija zatražio od njega da sačeka, a onda je teniser shvatio da zvoni njegov telefon.

Corentin Moutet’s phone rang during his match against Novak Djokovic



He runs over and pretends to answer 😂



Novak is all smiles.



pic.twitter.com/m9njrhl9Lm