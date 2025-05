Đoković dobio poklon od fanova i otkrio za koga će navijati u finalu Lige šampiona

Novak Đoković ovih dana boravi u Parizu, gde igra na Rolan Garosu i gde ga u četvrtak čeka meč drugog kola, ali i pored svih obaveza, naš as uvek nađe vremena za navijače – i za fudbal.

Tokom jedne šetnje, Novaka su zaustavili prolaznici i iskoristili priliku da mu uruče mali poklon, ali i da mu postave jedno pitanje koje ovih dana zanima ceo svet: za koga će navijati u finalu Lige šampiona?

Đoković se nasmejao, zahvalio na poklonu i otkrio da će u subotu navijati za – Pari Sen Žermen! To i ne čudi, pošto je poznato da je Nole veliki navijač Milana. čiji gtradski rival Inter u subotu juri evropsku krunu.

Podsetimo, Korentin Mute je danas Noletov rival u drugom kolu, a meč teško da će početi pre 16 časova.

