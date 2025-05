VRATIO SE! Luka Jović i Strahinja Pavlović imaju novog trenera! Alegri ponovo na klupi Milana! Ima iskustva sa Srbima..

Masimilijano Alegri je novi/stari trener Milana!

Kako javlja Fabricio Romano, Milan i Alegri su ekspresno dogovorili saradnju, a ovo znači povratak u klub kom je doneo Skudeto!

Maks će potpisati petogodišnji ugovor sa roso-nerima vredan tri miliona evra po sezoni!

🚨🔴⚫️ AC Milan are closing in on the appointment of Massimiliano Allegri as new head coach.



New round of talks took place today with AC Milan management, now waiting to get the agreement signed.



AC Milan, working to get it all signed as soon as possible. pic.twitter.com/ZKfBRy24tq