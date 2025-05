ĐOKOVIĆ POBEDIO MUTEA: Novak sa 'pola gasa' u trećem kolu Rolan Garosa

Uspeo je Francuz da šokira Novaka na startu meča - došao je do brejka u prvom gemu, ali mu je Đoković u drugom uzvratio istom merom. U nastavku Muteu nisu pomogli ni navijači koji su na tribinama zdušno navijali za njega, a konačan udarac u prvom setu Nole je zadao u šetom gemu kada stiže do još jednog brejka.

Ni u nastavku igre Mute nije pronalazio rešenja za raspoloženog Đokovića. Posle četiri propuštene prilike u prvom gemu drugog seta, Novak do brejka dolazi u trećem - i to iz prve šanse. Usledio je još jedan niz neiskorišćenih prilika, a do drugog brejka stigao je u sedmom gemu, a potom je rutinski završio drugi set.

Novaka su u trećem setu mučili žuljevi, pa nije bio onoliko dominantan kao u prva dva. Morao je da zatraži i medicinsku pomoć, pa je na "jednoj nozi" razmenio brejkove sa Muteom. Ipak, treći set je ušao u dramu koja je rešena u taj-brejku.

Đoković će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz duela Šapovalov - Mišolić.

🔥 𝑵𝒐𝒍𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒃𝒍𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒖𝒍𝒔𝒐



🇷🇸 Djokovic gana a Corentin Moutet en tres horas de partido tras algunas complicaciones en la última manga



🧡 Lo has visto en @Eurosport_ES 2 y @StreamMaxES. #RolandGarros pic.twitter.com/HVrmmsxam6 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 29. мај 2025.

20:36 - Taj-brejk!

1:0 - Mini brejk Novaka

2:0 - Sjajno!

3:0 - Đoković siguran

4:0 - Još jedan mini brejk Đokovića

4:1 - Mute osvojio gem

5:1 - Novak grabi ka trećem kolu

6:1 - Đoković odličan

7:1 - KRAJ!

20:27 - 3. set - 6:6 - Idemo u taj-brejk!

Pobednika trećeg seta odlučiće taj-brejk. Đoković je u ovom gemu spasio set loptu!

20:23 - 3. set - 6:5 - Drama!

Ništa od brejka u ovom gemu.

20:20 - 3. set - 5:5 - Rezultatska klackalica traje

Novak uspeo da stigne do novog izjednačenja u trećem setu.

20:15 - 3. set - 5:4 - Drži se Mute

Francuz ne da svoj servis.

20:09 - 3. set - 4:4 - Novak izbegao probleme

Mute je osvojio dva poena u ovom gemu.

20:03 - 3. set - 3:4 - Ekspres brejk Đokovića!

Sa "nulom" Đoković uzvraća brejk.

19:58 - 3. set - 2:4 - Novak izgubio servis!

Nije se Đoković dobro snašao u ovom gemu- Francuz je preuzeo kontrolu nade igrom, i iskoristio drugu brejk šansu.

19:51 - Novak tražio medicinsku pomoć!

Đoković ima problema sa nogom.

19:49 - 3. set - 2:3 - Igra živaca se nastavlja

Poveo je Nole sa 30:0, ali je Mute ubrzo preokrenuo i sačuvao servis.

19:45 - 3. set - 2:2 - Novo izjednačenje

Mučio je Francuz našeg asa u ovom gemu, ali nije uspao ništa više...

19:37 - 3. set - 1:2 - Francuz siguran

Dobro servira Mute, ne uspeva Novak da stigne do brejk šanse.

19:32 - 3. set - 1:1 - Izjedančenje

Posle duže razmene poene Đoković stiže do izjednačenja u trećem setu.

19:23 - 3. set - 0:1 - Mute poveo

Francuz je sada dosta sigurniji na servisu i dobro je otvorio treći set

19:12 - 2. set - 6:2 - Novak osvojio drugi set!

19:06 - 2. set - 5:2 - BREJK!

Novak je imao šansu da oduzme servis Francuzu, prvu nije iskoristio, ali zato jeste drugu.

19:01 - 2. set - 4:2 - Nole sačuvao servis

Mučio se Novak u ovom gemu, ali je uspeo da sačuva servis.

18:51 - 2. set - 3:2 - Novak propustio 3 brejk šanse

Francuski igrač spasao tri brejk lopte! Nije Đoković uspeo da iskoristi šanse koje je stvorio.

18:45 - 2. set - 3:1 - Dominacija Novaka

Sa 40:0 Đoković potrvđuje prednost brejka.

18:42 - 2. set - 2:1 - Evo ga! Brejk!

Novak ovog puta koristi prvu priliku da oduzme servis protivniku.

18:40 - 2. set - 1:1 - Nole siguran

Mute je uspeo da "otkine" jedan poen.

18:34 - 2. set - 0:1 - Kakva ludnica!

Veoma uzbudljiv početak drugog seta. Maratonski gem na kraju je pripao Francuzu! Đoković je propustio čak četiri prilike za brejk!

18:15 - 1. set - 6:3 - Đoković osvojio prvi set

18:14 - 1. set - 5:3 - Mute se ne predaje

Novak je Francuzu oduzeo samo jedan poen.

18:06 - 1. set - 5:2 - Novak spasio brejk loptu

Poveo je Mute sa 30:0, stigao i brejk prilike, ali Đoković nije dozvolio iznenađenje na svom servisu.

18:03 - 1. set - 4:2 - Idemo! Novi brejk Đokovića

Sjajno igra Novak u ovom meču! Pronašao je sve slabe tačke protivnika i naterao ga na greške.

17:58 - 1. set - 3:2 - Novak ekspresSa 40:0 osvaja gem!

17:55 - 1. set - 2:2 - Mute se provukao

Uspeo je Nole opasno da zapreti, ali je Francuz u ključnim momentima servirao dobro i sačuvao servis-gem.

17:51 - 1. set - 2:1 - Nole čuva servis

Bolje servira Đoković i ne dozvoljava Francuzu da preuzme kontrolu nad igrom.

17:47 - 1. set - 1:1 - Novak vraća brejk

Uspeva Đoković da stigne do izjednačenja.

17:39 - 1. set - 0:1 - Brejk Francuza!

Mute je od starta zaigrao agresivno, sjajno riternirao i iz drugog pokušaja oduzeo servis Đokoviću.

17:37 - Meč je počeo! Đoković prvi servira.

17:33 - Igrači na terenu!

Sledi kratko zagrevanje, a potom i početak meča 2. kola Rolan Garosa.

16:33 - Novak protiv Francuza i domaće publike

Novak Đoković nastavlja pohod ka novoj tituli na Rolan Garosu. U drugom kolu pariskog grend slema, Đokovića očekuje duel sa Francuzom Korentanom Muteom.

Ipak, Mute predstavlja veliki izazov, iako je reč o nastupu za plasman u teće kolo Rolan Garosa. Francuz je dobro poznat teniskoj publici, posebno domaćoj - temperamentan i često nepredvidiv.

Nole zna šta ga čeka ove večeri na terenu "Suzan Lenglen", ali i na tribinama!

pročitajte još GORUĆI PROBLEM NA STOLU U HUMSKOJ! Partizan blizu odluke o novom treneru

Autor: Marija Radić